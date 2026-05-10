Ден на ученическото самоуправление в ПМГ „Христо Смирненски“

В ПМГ „Христо Смирненски“ се проведе Денят на ученическото самоуправление – една от най-интересните и очаквани инициативи в училищния живот, която дава възможност на учениците да поемат ролята на учители и училищно ръководство., съобщават от учебното заведение.

За един ден учениците се докоснаха до отговорностите, организацията и предизвикателствата, свързани с управлението на училището и провеждането на учебния процес.

В ролята на директор влезе Томислав Симеонов от VIII а клас, заместник-директор по учебната дейност бе Костадин Петелов от XII а клас, заместник-директор по учебно- производствената дейност – Киара Захариева от VIII а клас, заместник-директор по административно-стопанската дейност – Елица Михайлова от VIII в клас, педагогически съветник – Даная Тасева от IX г клас, а длъжността касиер изпълни Никола Виденов от VIII а клас.

Ученици поеха и ролята на преподаватели в различните класове, като с желание, старание и ентусиазъм проведоха учебните занятия. Те показаха креативност, отговорност и уважение към труда на своите учители.

Денят премина с много настроение и желание за изява, а инициативата още веднъж показа активността и ангажираността на учениците в училищния живот.