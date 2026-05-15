Депутатът от „Прогресивна България“ Мартин Жлябинков с „Подвижна приемна“

Народният представител от „Прогресивна България“ Мартин Жлябинков стартира „Подвижна приемна“, обяви той във Фейсбук.

„Няма да ви карам да идвате в кабинет в неудобно за вас работно време. Точно обратното – искам да съм на терен при вас, както винаги е било. Затова ще бъда първият, а може би и единственият народен представител с мобилни приемни на терен.

Искам да идвам на място и да виждам с очите си какво става. С каквото зависи от мен – ще помагам. Ще давам гласност на проблемите ви. Където мога – ще бъда вашата опора. Но най-важното е, че ще се запознаем лично, работейки за доброто на Перник“, пише Жлябинков.

Първата „Подвижна приемна“ ще тръгне от кв. „Църка“. Тя ще се проведе на 15 май от 18:30 ч. на пейките пред читалището и административния център. Според депутата има натрупани проблеми, които гражданите искали да обсъдят с него.

Датите и местата на следващите приемни ще бъдат обявени допълнително.