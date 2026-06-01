Десетки семейства се включиха в игрите за 1 юни в Радомир

Първият ден от инициативите, посветени на Международния ден на детето, събра десетки деца и родители, които се включиха в различни забавления и атракции вчера. Голям интерес предизвика и пленерът по дърворезба, където майстори демонстрираха своите умения и запознаха посетителите с красотата на традиционния занаят.

Празникът продължава и днес – 1 юни, в градския парк. Всички деца и техните родители могат да се позабавляват със специална фото и видео зона, 360° видеа, фотобудка с подаръчни снимки и много изненади.

От 16:30 ч. любимите герои Маргаритка, Биби, Мими и Бухалчо ще поведат малчуганите на цветно, музикално и изпълнено с настроение приключение.

Всички деца могат да се превъплътят в любимите си приказни и анимационни герои и да станат част от празника.

При лошо време шоуто на Маргаритка ще се проведе в МКИЦ „Европа“.