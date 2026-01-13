Децата на „Сурова Брезник“ на снимки с оригинален костюм и маска в музея

Детско музейно ателие „Сурова ‘2026“ ще отвори в Общински исторически музей-Брезник на 17 януари (събота), когато ще се проведе XXI маскараден фестивал „Сурова Брезник“, пише Zapadno.com.

В събота всички деца ще са добре дошли да се включат в тематичното музейно ателие, където чрез филми и снимки от музея ще разкажат за маскарадната традиция – от миналото до днес. „Ще разберем защо сурвакарите носят чудновати маски и звънци и каква е ролята на обичая Сурова в народната култура“, отбелязаха от Общински исторически музей-Брезник.

Децата ще могат да се снимат в оригинален сурвакарски костюм и маска, за да се потопят изцяло в магията на традицията. В творческа работилница децата ще имат възможност да сътворят своя чудновата маска върху предварително изрязан шаблон. На разположение на малките творци ще бъдат сурвакарски костюм, материали за маски и оцветяване на копия на графики от художника Сашо Евтимов.

С децата ще работят художниците от Граово – Даря и Сашо Евтимови, дългогодишният сурвакар Пепи Божков и екипът на музея.

Детското музейно ателие ще бъде отворено от 11 до 17 часа.