Деца в неравностойно положение от Радомир получиха подаръци

В навечерието на най-светлия християнски празник – Коледа, за втора поредна година 60 деца в неравностойно положение получиха коледни подаръци, които донесоха радост, вълнение и искрени усмивки.

Благотворителната инициатива „Елха на мечтите – Топла и споделена Коледа“ се реализира под патронажа на кмета на община Радомир Кирил Стоев с подкрепата на фондация Сънотех. В осъществяването ѝ се включиха и образователните институции, които, за втора поредна година, с внимание и грижа съдействат за написването и изпращането на писмата с детските мечти и желания.

Коледа е празник на добротата, споделеността и човечността. Тя ни напомня, че най-ценните подаръци са свързани с внимание, подкрепа и съпричастност. Чрез „Елха на мечтите – Топла и споделена Коледа“ децата и техните семейства усетиха топлината на празника и силата на доброто, което обединява.

Защото истинският смисъл на Коледа живее в усмивките на децата и в добрите дела, направени от сърце.