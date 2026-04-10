Деца от центрове за социални услуги боядисваха яйца в Перник

Над 300 яйца боядисаха на Велики четвъртък в Перник деца, настанени в центровете за социални услуги.

Инициативата е под наслов „Великден за всички с усмивка“ и се организира за трета поредна година. Тя е празник за малки и големи, партньорска инициатива, която цели да дари повече усмивки и положителна енергия преди празниците.

„Това е една инициатива, която се роди преди три години в партньорски проект между фондация П.У.Л.С. и Община Перник, който беше насочен към работа с уязвими групи. Тогава направихме едно празнично събитие с подкрепата на местния бизнес, което беше много вълнуващо, много усмихнато, много позитивно.

Впоследствие, следващата година, а вече и тази, трета поредна година, ние надграждаме тази инициатива“, каза Юлия Андонова, директор на „Развитие и комуникации“ във фондация П.У.Л.С.

Андонова подчерта, че събитието е отворено за всички, които желаят да се включат и да се забавляват заедно.