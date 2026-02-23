Дечев иска „главата“ на главния секретар на МВР, не си плащал глобите към КАТ

Предложих на МС да вземе решение, с което да предложи на президента Йотова да освободи от длъжност главният секретар на МВР г-н Рашков. МС взе такова решение и то е изпратено до президента. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след заседането на МС.

„Ние като служебно правителство нямаме много време, за да организираме едни честни, справедливи и законосъобразни избори. Защо взехме това решение? Както знаете, това е най-висшата професионална длъжност в МВР, която има важна роля в изборния процес, и именно поради тази причина ролята на главния секретар е ключова за едни честни и законосъобразни избори“, обясни той.

Той посочи няколко причини за поисканата оставка:

„Първи аргумент – местните избори в град Пазарджик, лошата организация, бавната реакция, понякога по-бавна дори от граждани, които желаеха и на моменти дори свършваха работата на полицията в предотвратяването на купуване на гласове.

Втори аргумент – и това не са единствените аргументи, – начинът, по който ръководената от главния секретар полиция реагира на провокациите на екстремисти, създадени на протестите на 26 ноември 2025 г. Бавна, некачествена, неефективна – това доведе до палежи на сгради, до хвърляне на камъни и други твърди предмети, които застрашиха както здравето на български граждани сред протестиращите, така и живота и здравето на полицейските служители.

Третият аргумент – изчезването на висшето професионално ръководство, след като се появи новината за ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“. На практика, главният секретар, както и неговият заместник, отсъстваха от медиите, не дадоха никаква информация на обществото, закъсняха с тази информация, не застанаха пред хората да обяснят какви данни има, какво се е случило, и това даде възможност за развихрянето на най-различни конспиративни теории за масова психоза, за силно безпокойство.

Следващ аргумент – провалът при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 г., когато двама маскирани влязоха в кметството с бухалки, и попитаха къде е кметът. Слаба работа, която обаче окуражи извършителите и вероятно техните подбудители и доведе до ескалацията която видяхме всички само преди дни“, допълни още той.

„Установих, че главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка, всички пет бяха платени около половин до един час след изтичането на тази информация“, сподели още Дечев.

Той помоли да се издири заместник главният секретар Явор Семерджиев, който след разговор с министъра за това как трябва МВР да се раздели с него, той пожелал да помисли сериозно, да поговори със семейството си и лично щял да каже какво е решил до понеделник сутрин: „очаквах го в моя кабинет, но той така и не дойде. Започнах да го търся по телефона, така и не отговори на моите многобройни повиквания, затова ви моля, помогнете за издирването на заместник главния секретар.“