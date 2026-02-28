Дискусия в Перник за бъдещето на Югозападния въглищен регион

Перник стана домакин на обединеното регионално събитие по проект LIFE AFTER COAL PL, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Срещата постави ясен фокус върху бъдещето на Югозападния въглищен регион, част от който е Перник в контекста на климатичната неутралност.

В дискусията се включиха представители на местните и регионалните власти от областите Перник и Кюстендил, както и експерти от Платформа „Кафяво към Зелено“ (Brown to Green) – организацията, която изготвя Стратегията за климатична неутралност по проекта.

Сред водещите лектори бяха Гален Минев и Георги Стефанов, които представиха не просто анализ, а цялостна рамка за трансформация на региона. Те подчертаха, че преходът от въглища към устойчива икономика не е еднократен акт, а стратегически процес, изискващ ясно управление, координация и измерими резултати.

Гален Монев подчерта, че Brown to Green работи по стратегия за декарбонизация с въглищните централи в региона от самото си създаване, както и че и запазването на работните места и икономическия рестарт са първостепенна цел на трансформацията.

Основен акцент беше представянето на задълбочения анализ на социално-икономическото и енергийното състояние на Югозападния въглищен регион. Този анализ служи като основа за разработването на Стратегията за климатична неутралност, която се изготвя в пряко сътрудничество с въглищния регион Източна Великополска в Полша – водещ партньор по проекта. Международният обмен на опит добавя допълнителна стойност, като дава възможност за прилагане на вече тествани модели и адаптирането им към българския контекст.

Ключов момент в програмата беше представянето на рамката на Системата за управление на Стратегията за климатична неутралност – инструмент, който ще очертае конкретните механизми за прилагане, мониторинг и актуализация на стратегическите цели до 2032 г. и 2040 г.

Системата предвижда ясно разпределение на ролите между регионално и местно ниво, въвеждане на индикатори за проследяване на напредъка, както и механизъм за отчетност и корективни действия. Акцент беше поставен върху необходимостта от прозрачност, ангажираност на заинтересованите страни и устойчив институционален капацитет.

В рамките на дискусиите участниците обсъдиха приоритетни проектни направления, възможностите за координирани действия между двете области и ефективното използване на европейските инструменти за финансиране, включително Фонда за справедлив преход. Подчертано бе, че успехът на прехода зависи от способността на региона да превърне стратегическите документи в реални инвестиции, нови работни места и диверсифицирана икономика.

Срещата в Перник затвърди общата воля за изграждане на устойчив регионален модел за управление на климатичния преход – модел, основан на партньорство, експертност и измерим напредък. Тя ясно показа, че пътят „от кафяво към зелено“ не е просто концепция, а реален процес, който вече се структурира чрез конкретни стъпки, отговорности и дългосрочна визия.