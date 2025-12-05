Днес грейват коледните светлини в Перник

Днес откриват Коледния базар в Перник. Той е разположен на площада в града и ще остане там до края на годината.

В 20-те къщички ще се предлагат сувенири, подаръци, храни, напитки и още много коледни изкушения. Празничната програма тази година ще бъде още по-богата, тя ще бъде качена на сайта на общината в следобедните часове днес. На площада ще има виенско колело и карусел, подготвя се и откриването на ледената пързалка и зоната за работилници.

Сред най-чаканите атракции от малчуганите са срещите с Дядо Коледа. Както в предишни години и сега, той ще идва в Перник всяка събота и неделя, за да чуе желанията на децата и да се снима с тях. Коледен базар днес има и в Трън. Чрез продажбата на книги с благотворителна цел в него се включва и местното читалище „Гюрга Пинджурова“.

Предлаганите книги са повтарящи се дарени екземпляри от библиотечния фонд, а цената на всяко заглавие е 10 лева. Средствата са предназначени за дете от село Филиповци, родено с тежко заболяване, което се бори за живота си. До края на годината ще има още два празнични базара в Трън. Те ще се състоят на 19 и 20 декември.