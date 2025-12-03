Днес е Международният ден на хората с увреждания

Днес, 3 декември, е международният ден на хората с увреждания! Всяка една държава има такива и както и да бъдат наречени те са уязвимата част от населението нуждаеща се от грижа и внимание.

В последните години в България бройката им се увеличава, което е тъжно, но бидейки европейска държава, ние трябва да им създаден среда, която да способства нормалния им начин на живот, и ако това не се случи, те също протестират и отстояват своите права.

Днес на редица места този ден ще бъде отбелязан с надеждата за равноправно поставяне в обществото и трайна политика в сектора.

Рени Евстатиева