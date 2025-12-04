Днес започва Коледната фиеста в Радомир

На площад „Свобода“ вече кипи подготовка за едно от най-очакваните събития през декември – празничното шоу и запалването на коледните светлини, което ще се състои днес – 4 декември, от 17:00ч. Водещ на вечерта ще бъде обичаният Ники Станоев, който обещава много настроение, хумор и незабравими моменти.

До самата елха гостите могат да разгледат творбите на местни майстори – плетива, свещи, суровачки, сувенири, коледни играчки и още много уникални ръчно изработени подаръци. Атмосферата вече е като от приказка, а усмивките са гарантирани.

От 16:30ч., публиката ще се наслади на атрактивни изпълнения на кокили: анимация сред хората, жонглиране, мини спектакъл и много снимки с артистите.

Специалният гост – Коледният ЕЛФ – пристига със своята музикална количка и раздава празнични късмети на малки и големи.

Буфо групата и „Златните момичета“ на Центъра за подкрепа на личностното развитие ще представи своя празнична минипрограма.

Кулминацията на вечерта ще бъде пристигането на Дядо Коледа, който ще зарадва всички присъстващи деца с подаръци.

Радомир ви кани да споделим заедно магията на Коледа – с топлина, светлини и празничен дух! Заповядайте на 04.12 (четвъртък) от 17:00ч.