Днес ще оперират момичето, блъснато от тротинетка в центъра на Перник

Дете контузи друго дете, след като го блъсна с електрическа тротинетка. Инцидентът е станал в центъра на Перник. Пострадало е 12-годишно момиче пострада, съобщи бТВ.

Детето се разхождало в пешеходната зона на площад „Кракра“, когато го връхлита тротинетка с висока скорост. Блъснатото момиче е със счупен глезен на две места и ще бъде оперирано в „Пирогов“.

Операцията на момичето е насрочена за днес.

Виновникът за произшествието е избягал веднага, а полицията го издирва. Според очевидци тротинетката е била управлявана от момче, негов връстник, с доста висока скорост.

Това означава, че родителите му са нарушили закона, тъй като с последните законодателни промени беше забранено за деца под 16 години да управляват електрически тротинетки. Забранено е водачът на тротинетка да развива скорост над 50 км/ч, както и навлиза в пешеходни зони.

Според Закона за движение по пътищата електрическите тротинетки трябва да имат и регистрационни номера като останалите МПС и да плащат „Гражданска отговорност“. Промените бяха приети от Народното събрание след зачестилите инциденти с блъснати хора, а и самокатастрофирали, някои от които завършиха трагично.

Заради инцидента органите на реда в Перник започват масови проверки на площада за нерегламентирано шофиране на тротинетки в пешеходни зони.