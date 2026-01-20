Добра новина: Грипът отстъпва в Пернишко

Грипната епидемия в България се разширява, обявена е вече във Варна, Добрич и Бургас. Още седем области са на прага да преминат епидемичния праг. Темата коментира в ефира на bTV проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

По думите ѝ към момента над една трета от областите в страната са в епидемична ситуация или непосредствено пред нея. Развитието на грипа следва очаквания модел от предходната година, като дори през последната седмица се отчита леко намаление на случаите спрямо същия период на миналата година.

„В следващите две седмици вирусната циркулация ще се засили и ще обхване и останалите области. Вървим към пик, но в същото време вече има региони с отчетливо намаление на заболеваемостта“, обясни проф. Христова.

Сред областите, в които вече се наблюдава спад, са Перник – достигнал пик още в края на 2025 г., както и Варна, където въпреки обявената епидемия стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица. В София-област заболеваемостта остава стабилна, а в София-град нивата са значително под средните за страната.

В същото време ръст на случаите се отчита в Габрово и Ямбол, които се очаква да влязат в грипна епидемия още през следващата седмица. Повишение има и в областите Русе, Велико Търново, Смолян и Благоевград.

„Едни области ще влизат в епидемия, други ще излизат. Няма да има момент, в който цялата страна едновременно да е в грипна епидемия“, подчерта проф. Христова.

По отношение на ситуацията в съседните държави тя уточни, че България не е изключение от общия европейски модел. По-високи нива от миналата година се наблюдават основно в Централна и Западна Европа, докато в региона на Балканите увеличението е умерено и с колеблив характер.

Проф. Христова призова хората да бъдат отговорни през следващите няколко седмици – до края на януари и началото на февруари.