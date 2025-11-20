Добри резултати в Перник в овладяването на популацията на бездомни четириноги

Добри резултати отчита Община Перник в изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021–2025 година. Това съобщи за БТА директорът на Общинското предприятие „Флор“ Мартин Жлябинков. В„Общинския приют за безстопанствени кучета и котки“ в Перник са обработени безстопанствени и домашни кучета и котки, като са маркирани 1639 животни. Кастрирани са 2722 – от тях безпризорните са 1784, а домашните – 938. Заловени са 2140 четириноги, чипирани са 2901, ваксинирани са 3063 животни. Извършена е и кастрация на 1205 котки. Обезпаразитени са 4057 животни, а върнатите по местата им са 1072. Не се е наложило извършването на евтаназия на нито едно от тях. Починалите животни са 46, а осиновените – 1274, като 928 са намерили дом в България и 346 – в чужбина, съобщи още Мартин Жлябинков. Той уточни, че към 31 октомври тази година в „Общинския приют за безстопанствени животни“ са настанени за постоянно 170 кучета.

„Това е картината, която колегите и всички ние, които сме ангажирани в това направление, сме успели да изградим през този четиригодишен период. Смятам, че това не е малък брой животни. Изказвам благодарност и към колегите от приюта, защото това е един неуморен труд, една постоянна работа, която през всичките тези години те вършиха с абсолютен професионализъм“, каза още Жлябинков. Той добави, че от значение е и работата на доброволците.

Предстои да бъде разписана новата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2025–2030 г. Заложеното в нея се припокрива с досегашната, допълни директорът на ОП „Флор“.

Любомира Пелова