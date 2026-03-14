Добро дело: Днес и утре можем да дарим хранителни продукти за нуждаещи се

Временни пунктове за събиране на хранителни продукти ще бъдат разкрити в Перник в рамките на великденската пролетна дарителска кампания на фондация „Не си сам“, съобщиха от организацията. Инициативата дава възможност на гражданите да дарят трайни хранителни продукти, които ще бъдат разпределени в пакети за възрастни и нуждаещи се хора от малки населени места на региона.

Днес и утре от 10:00 ч. в голям търговски обект в Перник ще бъде разкрит временен пункт за събиране на храни. Доброволци на фондацията ще приемат трайни пакетирани храни, сред които леща, боб, захар, олио, ориз, макаронени изделия, брашно и консерви. Приемат се също сладкиши и козунак. Събраните продукти ще бъдат използвани за подготовка на хранителни пакети за хора в нужда.

Втората част на кампанията ще е в периода от 21 март до 5 април. Тогава всяка събота и неделя доброволци на фондацията ще раздават хранителни пакети в селата от областта.

От „Не си сам“ посочват, че тази пролет инициативата е насочена към по-отдалечените населени места в региона, където достъпът до търговска мрежа е ограничен, а възрастните често живеят в условия на социална изолация. Хранителни продукти се приемат и в Международния младежки център в Перник. Допълнителна информация е публикувана в профилите на фондацията в социалните мрежи.

През ноември м.г. „Не си сам“ организира благотворителен брънч. Инициативата бе част от коледната кампания на фондацията за набиране на средства в подкрепа на възрастни и крайно нуждаещи се хора в различни региони на страната.