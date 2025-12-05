Договориха се! Бюджет 2026 е готов!

След дни на напрегнати преговори, Бюджет 2026 вече е изчистен от спорните мерки и готов да бъде внесен в Народното събрание в понеделник, обяви финансовият министър Теменужка Петкова.

„В резултат на конструктивния диалог с бизнеса и синдикатите успяхме да постигнем компромис по всички ключови въпроси“, заяви Петкова.

✂️ Какво отпада от първоначалния вариант:

❌ Увеличение на данък дивидент от 5% на 10%

❌ Повишение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г.

❌ Изискване за СУПТО (Система за управление на продажбите в търговските обекти)

💶 Политика по доходите и заплатите:

10% увеличение на заплатите за всички работещи в обществения сектор

Максимален осигурителен доход фиксиран на 2300 евро

Заплатите в сектор „Сигурност и отбрана“ вече няма да са вързани за средната заплата

📊 Други детайли:

Капиталовата програма е намалена с 450 млн. евро

Общите разходи са 40,1% от БВП

Финансовото споразумение поставя солидна рамка за управлението на държавните средства през следващата година и се очаква да бъде гласувано без забавяне в парламента.