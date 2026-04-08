Докладваха подготовката за вота при областния управител

На работна среща при областния управител Георги Недев институциите, имащи отношение към изборния процес, докладваха, че подготовката в област Перник протича спокойно, в срок и без организационни проблеми.

Потвърдено беше, че всички дейности по обезпечаването на вота се изпълняват съгласно предварително изготвения график.

В хода на срещата беше представена и информация, че в областта са постъпили 21 сигнала, свързани с купуване на гласове, като по 6 от случаите са образувани досъдебни производства.

И ТОВА Е ЗА ЧЕТЕНЕ