Домашното насилие в семейството на Станислав от „Хелс китчън“ не е за сефте

Станислав Иванов, който определено е най-известният готвач, свързван с Перник влезе в полицейските сводки и статистиката на случаите на домашно насилие.

Срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Скандалът между него и жена му е възникнал в жилището, което готвачът обитава в пернишкия квартал Изток. Случаят е от преди няколко дни и е официално отразен в полицейския бюлетин, пише Pernik news.

Отношенията между двамата със съпругата му Божидара ескалирали и тя напуснала семейното „гнездо“. При опит да влезе в дома и да вземе свои вещи, между двамата възникнал конфликт и се стигнало до агресия от страна на Станислав. Подаден е сигнал до полицията.

Според близки до двойката, напрежението в семейството им не е от вчера.

Феновете на готвача споделят, че и снимките от сватбата му вече не са в социалната мрежа. Само преди няколко месеца обаче в интервю за подкаст Станислав обясняваше, че всичко между тях и наред и жената до него е жената на живота му – която го разбира и му вярва.