Драстично са се увеличили чакалите, установиха ловците от ЛРС “Руй“ в Трън

„Имали сме и по-добри сезони, но не можем да се оплачем и от наскоро приключилия, който в сравнение с миналогодишния, беше по-добър“. Така отговори председателят на Ловно-рибарско сдружение “Руй“ в Трън Иван Искренов, на въпроса- какъв беше ловен сезон 2025/2026 година за трънските ловци.

През отминалия сезон ловците от трънско са отстреляли- 223 диви прасета. На най-добра слука са се радвали ловците от дружинката в село Филиповци, които са отстреляли 76 диви прасета. След тях се нареждат ловците от дружинките от Забел- 31, Вукан-16, Лева река и Забел- по 15.

„С лабораторията в София, с която работим, следим стриктно наличието на антитела в убитите животни. За наша радост, има антитела срещу африканската чума в убитите диви прасета. Това означава, че майките, които са носители на антитела, ги предават на поколенията. Това прави дивите прасета по-защитени при евентуална поява на африканска чума“, поясни председателят на ЛРС „Руй“ в Трън.

През сезона ловците са отстреляли 49 сърни. Най-добра слука са имали ловците от Вукан- с 7, Филиповци- 6, Забел, Велиново и Долна Мелна по 4. На въпроса- това много или малко е за територията, която стопанисва сдружението, Иван Искренов поясни: “Ние следим стриктно популацията на сърните, за да не допуснем броят им драстично да намалее. По тази причина ние сме взели решение и даваме само по 2 дни в целия ловен сезон на дружинка или група. Трябва да уточня, че сърните се стрелят при нас само подборно. Тоест- един от ловците от групата или дружинката, който има право да извършва подборен лов, отива на лов, заедно с горския. Отстреляното животно или животни се разпределян между членовете на съответното сдружение или група. И мога да заявя, че не сме допуснали сърните да намалеят драстично“.

Повече, в сравнение с предходния ловен сезон са убитите в трънско чакали- 64, при само 5 вълка. По този повод Искренов поясни, че застрашително се е увеличила популацията на чакалите в трънско. „Въпреки, че хранителната им база е еднаква- мърша, чакалите са се увеличили застрашително и явно не се конкурират с вълците. Затова ни предстои на годишното събрание да обсъдим какви мерки трябва да предприемем, за да намалим броят на този вреден дивеч“, поясни той.

През този сезон трънските ловци са показали много точен мерник по отношение на лисиците като са отстреляли 98, което е повече в сравнение с предходния ловен сезон. С най-добро попадение са били ловците от дружинките: Вукан- 13, Филиповци-11, Забел-9.

Според председателят на ЛРС “Руй“, най-важното е, че и през този ловен сезон не е допуснато никакво произшествие. „Това се дължи на дисциплината и чувството за отговорност у всички ловци. Сега дружинките и групите са ангажирани с подхранването на дивеча, защото в планината вали сняг. Хранилките се зареждат с храна- царевица, сено, листници, защото в планината вали сняг. Трябва да подхранваме, защото размножителния период е към края си и се надяваме да има повече приплоди тази пролет, които да оцелеят, за да се радваме на успешен лов“, заяви Иван Искренов.

Силвия Григорова