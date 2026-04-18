Дреха от мощите на св. Петка дарена на манастир в Перник

Дреха, която е била положена върху мощите на св. Петка е дарена на едноименния манастир в пернишкия квартал „Калкас”, съобщи игумения Павла. Свещеният дар идва от румънския град Яш със застъпничеството на Русенския митрополит Наум.

Гостите на светата обител ще могат да се поклонят пред реликвата днес, на Светли петък, когато Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит и патриарх български Даниил ще оглави архиерейска литургия.

„От много години в мен живееше тази идея. С небесното застъпничество на Св. Петка това мое желание стигна до Русенския митрополит Негово високопреосвещенство дядо Наум. Изцяло на него дължим тази огромна радост да придобием този свещен дар. Първо се получи благословение от Румънския патриарх, който също се казва Даниил.

След това архиепископът на Яш, където се покоят мощите на Св. Петка преосвещеният Теофил също даде благословение”, каза сестра Павла и добави, че традицията в „Калкас” да се празнува на Светли петък води началото си от далечни времена.

До неотдавна местните са свързвали празника основно с почерпка и веселие, но през последните години той придобива все по-духовен характер.