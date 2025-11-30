Духовият оркестър в Перник с изява в Нов български университет

Духовият оркестър в Перник с диригент д-р Трифон Трифонов изнесе съвместен концерт със студенти от Нов български университет (НБУ), чийто преподаватели са проф. д-р Етиен Леви, гл. ас. д-р Илиян Парасков, гл. ас. д-р Нели Маринкова и Цветелина Спасова, каза за БТА маестро Трифонов.

„Седем емоции – спомени от филми“ се състоя в рамките на традиционните Ноемврийски музикални дни, като постави и финалът на поредицата. Организатори са Департамент „Музика“, Община Перник и Общински комплекс – Дворец на културата.

В програмата на концерта прозвуча филмова музика. Пернишкият Духов оркестър вече представи подобна програма, но само с инструментали от лентите за Джеймс Бонд.

В днешния концерт, в който се включиха студентите от класовете „Поп и джаз пеене“ в НБУ, бяха изпълнени заглавия като „Не мога да откъсна очи от теб“, „Шербурските чадъри“, „Ти знаеш името ми“, „Розовата пантера“, „Няма време за умиране“ и др. Маестро Трифон Трифонов е направил акомпанимента на произведенията, така че да могат да се включат студентите.

Той съобщи, че на 16 декември ще бъде коледният концерт на Духовия оркестър – Перник. Гости ще бъдат около 40 деца от Детска вокална група „Таласъмче“. Те ще изпълнят заедно с домакините познати коледни песни.