Дъждът наводни улиците в Перник, спешно отпушват затлачени шахти

Всички участъци в Перник, за които са постъпили сигнали след интензивния валеж, са отводнени, съобщиха от общината. Проблемите са възникнали основно заради клони и отпадъци, натрупани върху капаците на шахтите.

След отстраняването им шахтите, които са проверени и почистени преди дъждовете, бързо да поели количествата вода.За кратко време в града са паднали около 30 литра дъжд на квадратен метър, а валежите на места продължават. По данни на НИМХ в следобедните часове отново се очакват интензивни валежи

На терен работят екипи на ОП „ФЛОР“ и Аварийно-спасителния отряд на Община Перник. Отстранен е и проблемът със свлеклите се земни маси от ул. „Зюмбюл“ на ул.“Софийско шосе“.

След проведени разговори с ръководството на ВиК – Перник, възложител на ремонта по водния проект, е поет ангажимент за изграждане на допълнително отводняване в района.