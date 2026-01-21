Дъщерята на починалия Емил Иванов: В болницата не бяха положени необходимите грижи

На 31 декември 2025 година в реанимацията на пернишката болница е починал Емил Иванов, актьор и бивш директор на театър в Перник. Близките му твърдят, че смъртта му е в резултат на недостатъчно адекватни медицински грижи.

„С дълбока болка информирам обществеността, че моят баща, Емил Иванов – дългогодишен актьор и бивш директор на Драматичния театър в Перник, актьор с десетилетия труд на сцената, с принос към изграждането на културната идентичност на Перник почина на 31 декември 2025 г. по време на лечение в реанимацията на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник.

Обстоятелствата около лечението му показват:

липса на адекватни медицински грижи;

нарушения на утвърдените медицински стандарти;

недостойно и нехуманно отношение към тежко болен пациент.

По време на престоя му в болницата не бяха положени необходимите медицински грижи, което доведе до тежки декубитални рани, сепсис и трагичен летален изход. Семейството ми е пряк свидетел на нехуманно отношение и на сериозно разминаване между уверенията на медицинския персонал и реалното състояние на баща ми.

Случаят вече е официално сезиран до Министерството на здравеопазването, ИА „Медицински надзор“, Регионалната здравна инспекция и прокуратурата, с настояване за пълна, обективна и прозрачна проверка.

С тази публична позиция се обръщам към медиите и обществото с молба случаят да бъде отразен, за да не остане незабелязан и потулен, и за да се търси отговорност при установени нарушения.

Моят баща посвети целия си живот на културата и театъра. За нашето семейство е морално неприемливо той да си отиде при подобни обстоятелства, без да са били положени дължимите медицински грижи и без необходимото човешко отношение.“ – пише дъщерята на починалия Роза Иванова.

Директорът на пернишката болница д-р Явор Дренски е категоричен, че е направено всичко за лечението на пациента. Той е запознат със случая от самото му начало. Пациентът е бил в много тежко състояние, тежък диабет, имал е ампутация. Направено е всичко възможно, но за съжаление мъжът не е могло да бъде спасен. От болницата съдействат в пълен обем на проверяващите, всички документи са на разположение. Както е и на разположение медицинският екип, който е отговарял за болния.