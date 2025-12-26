Дядо Коледа зарадва децата в Перник

Празничните прояви в центъра на Перник продължават в дните до Нова година и привличат жители и гости на града с богата културна и развлекателна програма. Танцови спектакли, концерти, традиционен коледен базар и ледена пързалка създават празнично настроение в централната градска част, а неизменна част от инициативите са и срещите с Дядо Коледа.

За поредна година в образа на белобрадия старец влиза 26-годишният Радослав Георгиев от Дупница. Той се превъплъщава в ролята на Дядо Коледа от десет години и изненадва децата в различни населени места в Югозапада.

„Децата се снимат с мен, радват се изключително много и това е най-голямото ми лично удовлетворение. Няма човек, който да не се усмихне, когато ме види“, казва мъжът.

По думите му, да бъдеш Дядо Коледа е не само удоволствие, но и голяма отговорност, предава БТА.

„Трябва да обичаш децата, да ги приемаш такива, каквито са, и да бъдеш всеотдаен към тях. За съжаление, в днешно време много деца се чувстват отхвърлени и това ме тревожи“, признава той.

Георгиев е професионален илюзионист и фокусник и член на Съюза на артистите и на Съюза на илюзионистите в България. Въпреки че претърпява пътен инцидент малко преди идването си в Перник тази година, той не отменя участието си в празничната програма и казва, че работата е над всичко. „Тя ми носи щастие, защото виждам усмивките на хората и това ме изпълва. Дядо Коледа е здрав, а шейната ще бъде ремонтирана“, шеговито допълва той.

Коледа е сред важните християнски празници и за родителите. Перничанката Цветелина Найденова, майка на две деца, споделя, че този ден от годината има различно значение за нея, откакто е станала майка. „За нас Коледа е символ на топлина, уют, домашни гозби и светлина. Подаръците са по-скоро комерсиалната част, но истинската Коледа е семейният уют“, смята тя. Пожеланието ѝ към съгражданите ѝ е Перник да продължи да се развива и да има повече млади хора, деца и живот.

Празничната програма в областния град продължава и в следващите дни, като организаторите канят всички жители и гости да се включат и да станат част от нея.