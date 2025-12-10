Дядо стрелял с газов пистолет пред бакалия в Перник

70-годишен перничанин е задържан за хулиганство. Сигнал за стрелба с пистолет пред магазин за хранителни стоки в пернишкия квартал „Изток“ е подаден вчера малко преди 20:00 ч. на тел. 112.

Криминалисти от Второ районно управление реагирали незабавно и на място установили, че 70-годишен мъж, под влиянието на алкохол, е произвел изстрел във въздуха със законно притежаван газов пистолет. С поведението си мъжът нарушил грубо обществения ред и сигурността на присъстващите на място граждани.

Задържан е за срок до 24 ч. с полицейска заповед и е образувано бързо производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Перник.