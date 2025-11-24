Д-р Адриан Симеонов: Оборудвахме Медицинския център с нова апаратура

„Имам ангажимент към Детско отделение и към колегите си, който искам да си изпълня. Д-р Методиева се възстановява, защото си извади ключица и искам да й помогна, а в отделението има колеги, които са без специалност и им е необходима експертиза.

Проведох много ползотворен разговор с д-р Дренски. Разбрахме се в името на доброто на децата на Перник и региона. В резултат на това започнах да давам дежурства от началото на ноември в МБАЛ“Р. Ангелова“ и работя на половин работен ден“. Така отговори д-р Адриан Симеонов на въпроса- кое го накара да се върне отново в Детско отделение в Перник .

Той уточни, че не е напускал Медицинския център въобще. „Нещо повече, дори го разработих. Всички дежурства са подсигурени с лекари и центърът е стабилен финансово. Затова си позволихме да купим 2 ехографа за около 60 000 лева, благодарение на разбирането на директора на болницата.

Купихме апаратурата със средства на Медицинския център и с подкрепата на борда на болницата, за което съм благодарен. Тенденцията е да развиваме центъра, за да осигурим качествена здравна грижа както за малките перничани, така и за по-възрастните“, категоричен е д-р Симеонов.

Силвия Григорова