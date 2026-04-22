Д-р Алиоски от УМБАЛ „Света Анна“ ще лекува тежките инсулти в Перник

Д-р Нурфет Алиоски е национален консултант по неврохирургия и началник на Отделението по ендоваскуларна неврохирургия в УМБАЛ „Света Анна“. Изключителен специалист при механична тромбектомия (оперативно отстраняване на тромби), при лечение на цялата мозъчносъдова патология – тоест аневризми, стенози на каротидни съдове, артерио-венозни малформации и т.н.

„Ако един пациент не е показен на интравенозна тромболиза, каквато се извършва рутинно в МБА „Рахила Ангелова“, този пациент бива консултиран с мен. Тогава вече се подхожда към лечение с механична тромбектомия.

Това представлява инвазивна процедура, при която през крака или през ръката се влиза с катетър, с тръбичка, която отива до този тромб и той или се аспирира, или се премахва с т.нар. тромб екстрактор. Този тромб екстрактор влиза в тромба все едно тирбушон в коркова тапа, след това го изкарва навън. Така отново се постига възстановяване на кръвотока в мозъка“, коментира д-р Алиоски.

Само за една седмица са спасени две жени в резултат на съвместната работа на специалистите в двете лечебни заведения. Най-важното е бързо да се търси медицинска помощ.