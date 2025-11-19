Д-р Андреева от Перник в класацията „Лекарите, на които вярваме“

Финалната церемония на един от най-успешните проекти на медийната платформа „24 часа“ – Лекарите на които вярваме, се проведе в балната зала на грандхотел Милениум.

Д-р Незабравка Андреева, секретар на РК на БЗС Перник и член на УС на БЗС, бе част от церемонията и зае почетно място в тазгодишното 12-то издание на алманаха.

Д-р Андреева е лекар по дентална медицина, специалист обща дентална медицина. Научните и интереси са в областта на ортопедията и оралната хирургия. Ежегодно участва в много значими национални и международни дентални форуми и конгреси, предава „Мироглед“.

С изключителен принос в утвърждаването на Български зъболекарски съюз, като една сплотена и работеща организация в името на своите колеги и пациенти.

Носител е на множество грамоти и почетни отличия. Д-р Незабравка Андреева е лекар по дентална медицина с огромен опит, висок професионализъм, сърце и отдаденост към своите пациенти и професия.