Д-р Даниела Стойчева: Диагнозата инсулт вече не е присъда за пациентите ни!

– Д-р Стойчева, медицината се развива непрекъснато. Знаем колко опасна е диагнозата инсулт, а в Неврологично отделение, което ръководите, се полагат много усилия, за да се възстановят пациентите. С какво можете да се похвалите в момента?

– Мисля, че ние полагаме много усилия, за да сме в крак с новостите в областта на неврологията. Нашата болница си сътрудничи успешно с университетска болница „Света Ана“ в София и така покрива всички аспекти на лечението на болните след инсулт. Консултант по неврохирургия от болницата вече поема пациентите от Перник и региона, които се нуждаят от тромбектомия. Вече има 2 пациентки от Перник с тромбектомия, чиито живот не просто е спасен, а и качеството му е гарантирано. Надявам се, че жителите на нашата област знаят, че в отделението извършваме тромболизи, Това лечение е много ефективно, но и много отговорно. Трябва да подчертая, че лечението на болен с инсулт изисква много добра координация- от спешния прием до образната диагностика и след това лечението. Ние работим по медицински протоколи съобразени с европейските изисквания. Когато обаче нямаме достатъчно разтваряне на тромба в съда, при тромболизата, се налага извършването на тромбектомия.

В университетска болница „Света Ана“ имама изграден модерен център и ние изпращаме нашите пациенти там, защото разполагат с много по-специализирана апаратура в тази област. Тук искам да споделя нещо много важно с жителите на областта, че вече имаме нов консултант- неврохирург, д-р Нурфет Алиоски. Той е републикански консултант по неврохирургия и работи в този специализиран център в болница „Света Ана“. Трябва да имаме предвид, че медицината е екипна работа, мрежа. Тоест- като съчетаваме болници с различно ниво на компетентност, ние сме максимално полезни на пациента. Това не се отнася само за лечението на инсултите. Имаме пациенти с аневризми. Понякога прилагането на консервативно лечение на място при нас е много успешно. Нашето отделение е сред малкото отделения в окръжни болници в страната, в които се провежда съвременна терапия с най-модерните медикаменти, осигурени благодарение на ръководството на болницата. Но когато става въпрос за по-тежък случай, при който се налага оперативно лечение, ние изпращаме пациентите в София- в специализирания център на болница „Света Ана“ . Това е изключително важно за бързото възстановяване на нашите пациенти.

Ще ви дам пример. Наскоро имахме 2 пациенти на по 50 години, които успешно бяха спасени точно по този начин. След направената им тромболиза се наложи да им бъде направена тромбектомия. Но държа да подчертая- те бяха дошли при нас навреме. Знаете, че до четири часа и половина от констатирането на инсулта се прави тромболизата, а до шестия час се прави тромбектомията. Затова искам да подчертая, че при появата на първите симптоми за инсулт, хората трябва веднага да дойдат в болницата. Това увеличава шансовете им за бързо възстановяване. Когато се наложи наш пациент да бъде закаран в болница „Свата Ана“, преди да е стигнал в болницата екип от специалисти го очаква, за продължи започнатото при нас лечение, без да губи излишно време, за да установява какъв точно е проблемът и да търси решение за него. Така не само не се прекъсва лечението на пациента, но се пести ценно време, което увеличава и шансовете за пълно възстановяване.

– Бихте ли припомнили основните симптоми за наличие на инсулт.

– Важно е нашите съграждани да знаят как да разпознаят инсулта. Ако се получи изкривяване на лице, слабост на ръка или крак, внезапно силно главоболие, което не се повлиява от нищо, силен световъртеж, внезапна глухота, говорни нарушения. Наличието на поне един от тези симптоми говори, че става въпрос за съдов проблем. Веднага трябва да се потърси спешна медицинска помощ, за да се направят веднага необходимите изследвания.

Болницата разполага денонощно със скенер. Колкото по-рано направим тромболизата, спасяваме повече мозъчни клетки. Сигурно знаете, че за една минута, че за една минута умират 2 милиона мозъчни клетки. Ако пациентът реши сам да търси помощ на друго място, увеличава значително риска не само да влоши състоянието си, но и да застраши живота си. Първо при нас, в отделението полагаме усилия да овладеем проблема чрез тромболиза. Ако се налага, ние по най-бързия начин превеждаме пациента в София, където вече подготвен екип, който е запознат от нас предварително със състоянието на пациента, го поема.

– Като председател на Експертния съвет към УС на Асоциацията за инсулт и афазия, имате възможност да следите за всички новости в медицината и така да надграждате професионалния си опит и този на младите Ви колеги, така ли е?

– Да, наскоро присъствах на Националния конгрес по електромиография. Неврологията е много интересна, необятна и предизвикателна област. Медиците, които работят в нашето отделение получават много знания, което обогатява техния опит и експертизата им. При нас вече година работят млади лекари от Индия, Судан и Сомалия. Те са много ентусиазирани, с желание възприемат всички нови неща в медицината и зареждат с енергия целия екип. В момента са в отпуск, защото им предстои да се явят на изпит по български език. Аз съм сигурна, че ще се справят успешно.

Радвам се, че са много отговорни. Виждала съм ги как след работно време се връщат, за да видят свой пациент или негови изследвания, което ме радва. Те се вписват вече добре в колектива, опознаваме се с всеки изминат ден и колективът става все по-сплотен, което е много важно и ни прави по-ефективни като екип. Ще дам пример- наскоро констатирахме пациент с лас синдром / латералната амиотрофична склероза, известна още като АЛС или болест на Лу Гериг- тежко, прогресиращо невродегенеративно заболяване/. Пациентът беше 52-годишен, с дихателни нарушения, с хипотрофия на мускулите и т.н Това е рядко срещано заболяване, но ние го диагностицирахме още преди да се докаже с допълнителни изследвания и веднага го преведохме в Александровска болница, където колегите потвърдиха диагнозата ни и предприеха лечение. Искам да уверя жителите на нашата област, че разполагаме с много добър екип от специалисти. Полагаме много усилия, за да дадем точната диагноза и да предприемем бързо лечение.

Ако състоянието на пациента е тежко и налага специализирана апаратура и хирургична намеса, тогава разчитаме на експертизата на националния консултант- д-р Нурфет Алиоски и на специализирания център на болница „Света Ана“. Искам да поясня- нашата болница, както и всички окръжни болници, имаме ангажимента да осигурим здравни грижи на населението в областта. Когато обаче, става въпрос за тежък случай, който изисква високоспециализирана апаратура и хирургична намеса, ние си партнираме с болница „Света Ана“. Но когато ние потърсим съдействие от колегите, те са наясно за какво става въпрос и са подготвени веднага да поемат пациента без да губят ценно време да разгадават какъв е проблема и да правят изследвания.

Така пестят не само ценно време, но и увеличават значително шансовете на пациента за пълно възстановяване. Така че не е едно и също пациент да отиде в някоя софийска болница със симптом на инсулт, например, и ние да го изпратим след като сме предприели първите действия за овладяване на състоянието и колегите в София продължават лечението, за да го доведат до успешен завършек. Затова перничани и жителите на областта трябва да ни имат доверие. Ние ще направим всичко, за да им помогнем да се възстановят напълно. Просто трябва да ни потърсят навреме, за да реагираме максимално бързо и да предотвратим неприятните последствия за тяхното здраве. Апелирам всеки жител да си прави своевременно профилактичен преглед. В Неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ може да се направи обстоен преглед на всеки, който иска навреме да се погрижи за своето здраве.

– Д-р Стойчева, диагнозата инсулт означава ли присъда за пациента?

– Категорично не. Ние сме в състояние, ако пациентът е потърсил навреме лекарска помощ, да възстановим неговото здраве и работоспособност. Никой не е застрахован, че няма да чуе тази диагноза. Инсултът може да се случи във всяка възраст. Добрата новина е, че чрез контрол и избягване на определени фактори, които провокират появата му, рискът може да се намали значително. На първо място съветвам перничани редовно да проследяват артериалното налягане. Това е най-честата причината за инсулт, която може да бъде контролиранa много лесно чрез подходящата терапия. Не по-малко важни са контролът, и доброто проследяване на диабета, сърдечното заболяване, както и редовното проследяване на холестерола при хората с подобни проблеми.

Редовните физически упражнения, избягване на наднормено тегло чрез спазване на здравословна диета, намаляване на консумацията на алкохол и избягване на пушенето са другите действия, които биха могли да предотвратят съдов инцидент. Особено внимание трябва да се обръща на предсърдно мъждене, употребата на комбинирани противозачатъчни лекарства за дълъг период, както и преживени в миналото мини инсулти. Но, ако все пак се появи някой от посочените симптоми за наличие на инсулт, не трябва да се губи ценно време, а веднага да се потърси спешна помощ и да се дойде в нашето отделение. Ние знаем какво да направим, за да помогнем.

Силвия Григорова