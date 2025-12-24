Д-р Даниела Стойчева: Невролозите в МБАЛ “Рахила Ангелова“ успешно лекуват пациентите с инсулт

– Д-р Стойчева, чувайки диагнозата инсулт, изпадаме в паника. Тази диагноза, присъда ли е за пациентите?

– Вече не е. Нашата, пернишката болница, е регионален център за лечение на инсулт. В Неврологично отделение , което е единствено за област Перник, правим активно тромболизи от две години. Преди това са правени единични тромболизи. Благодарение на този метод, имайки предвид, че 80% от инсултите са исхимични, то вече инсултът е лечим. Имаме много добър екип в отделението, включително и чуждестранните ни колеги от Индия, Сомалия, Судан. Младите ни колеги разширяват хоризонта, внасят нови знания и което е много важно- внимателни и учтиви са с пациентите и са много дисциплинирани.

– Нашата болница и по-точно Неврологично отделение, стана известно с това, че прилага не само метода тромболиза, но и едно ново, съвременно лекарство. То гарантира на болните с инсулт по-бързо възстановяване, което знаем, че е продължителен и труден процес.

– Така е. Важното е, болният да дойде при нас до четири часа и половина от началото на симптомите за инсулт. Тогава ние можем да приложим метода тромболиза, който е най- съвременното лечение при исхимичен инсулт. Ние ползвахме традиционните лекарства за лечение на инсулт. Когато директорът на болницата-д-р Дренски научи за ефективността на новото лекарство, го осигури веднага за болницата. Вече имаме успешно излекувани пациенти с него. Това показва, че бързите решения и иновациите спасяват животи.

– Колко пациенти с инсулт са постъпили в отделението от началото на тази година?

– Над 300 човека.

– Колко от тях са се възстановили сравнително бързо, което до сега не се е случвало?

– Когато пациентът дойде в отделението навреме, ние имаме денонощна организация и веднага прилагаме най-новото лечение- тромблиза. Благодарение на него, болните се раздвижват и проговарят много бързо. Дойдат ли по-късно, ние вече лекуваме последиците от инсулта. Може да има подобрение, но то е сравнително малко и става по-бавно. Инсултът наистина вече е лечим, стига хората навреме да усетят симптомите и да реагират бързо, като дойдат при нас, в отделението. От постъпилите при нас пациенти с инсулт от началото на годината, само четирима са с остатъчни последици. Имаме 3-ма пациенти с тромбектомии. Когато пациентът дойде до шестия час от появата на симптомите на инсулт, първо винаги се прави тромболиза. Ако няма очаквания ефект- не може да проговори, а е раздвижил крайниците, имаме още една възможност. Изпращаме пациента в болница „Света Ана“ в София. Там го поема екип от неврохирурзи, който извършва тромбектомия- изважда тромба от кръвоносния съд и той се излекуваха напълно.

– Това означава ли, че болните, които са успели да дойдат в тези четири часа и половина или най-късно до шестия час от появата на симптомите, имат гаранция, че ще се възстановят напълно?

– Разбира се. Искам да кажа на хората да не се страхуват и да вярват на медицината. Ние точно затова сме тук, в болницата, за да им дадем шанс да си върнат отново живота.

– Има ли възрастова граница за инсулта, в която той е най-често срещан или зависи от начина на живот?

– Много точно го казахте. Начинът на живот е определящ за появата на инсулт. Но 70% – до 80% от инсулта е предотвратим с промяната на начина на живот. Например, аз съветвам хората да спортуват, да се движат, да си мерят редовно кръвното налягане, кръвната захар и холестерола. Инсултът не боли, той идва тихо, но изпраща предупредителни сигнали. За да го предотвратим, трябва да спазваме тези профилактични мерки. Защо да не започнем да ги спазваме от днес?

– Казвате, че инсултът предупреждава. Какво ще кажете на жителите на региона- кои са най-явните симптоми за това че ги грози инсулт?

– Да, има такива признаци. Например: при изкривяване на лицето, появата на говорни нарушения, чувство на слабост на ръка или крак, внезапно главоболие, което не се повлиява от нищо, внезапна глухота или слепота. Всичко това говори за съдов проблем. Веднага пациентът трябва да се обади на 112 и да дойде при нас, за да разберем дали е инсулт и да приложим най-новия метод и медикамент.

– Унаследява ли се инсултът, д-р Стойчева?

– Можем да говорим за предразположение при пациенти, които имат склонност към по-високо кръвно, по-високи стойности на кръвна захар, имат повишен холестерол. Но всичко зависи от начина на живот. Асоциацията за инсулт и Афазия следи за информираността на обществото, за превенцията, за признаците на инсулт. Тя полага усилия да направи мост между колегите рехабилитатори, сестри, лекари и пациента, който се бори да се възстанови.

– В Неврологично отделение има ли достатъчно апаратура за пациенти с инсулт, особено за онези, които са пропуснали да реагират в златните 4 часа и половина?

– Да, разбира се. Ние разполагаме с апаратура за високоспециализирани дейности. Например, идват пациенти без оплаквания. Но с доплера установяваме значителна стеноза на каротидна артерия. Тоест, благодарение на това изследване, можем да предотвратим инсулт. Защото, ако стеснението е под 70% се прилагат съдоразширяващи медикаменти. Ако е над 70% се предлага ендартеректомия или стентиране. Тоест, така предотвратяваме инсулт. Ние препоръчваме на пациенти, които имат ревматологични заболявания и са обездвижени, а също и на активните пушачи- един път да правят доплер на мозъчни съдове.

– Каква апаратура би била от полза както при диагностицирането, така и при лечението на инсулт в Неврологично отделение?

– Ние разполагаме с електроенцефалограф, който отчита мозъчната електрична активност и ни помага при диагностиката на епилепсия, тумори, на енцефалопатия. Имаме и електромиограф, който диагностицира радикулопатии, полиневропатии, миопатии и други. Правим и отоневрологични изследвания. Благодарение на тях при пациенти, които се оплакват от замайване, световъртеж, залитане, щум в ушите при това изследване установяваме дали е периферно или централно увреждането. Работи се в посока за осигуряване на ядрено-магнитен резонанс, който е доста скъпа апаратура. Тя би ни улеснила много в практиката, пък и при операции. Но това е много скъпа апаратура. Искам да поясня относно организацията в нашето отделение. Ние колабурираме с Рентгеново отделение, където имаме възможност за диагностика на заболявания на централната нервна система, исхимични инсулти, кръвоизливи. Работим и с Реанимация когато имаме тежко болни. Имаме неврохирургичен сектор където пациенти с епидурални и субдурални хематоми се оперират или такива с повишено вътречерепно налягане се прави декомпресия. При тумори и пациенти, които изискват екипи от неврохирурзи, изпращаме пациентите в болница „Света Ана“ в София, където разполагат с необходимите специалисти.

– Това означава ли, че работите съвместно и с други болници?

– Да. Ние година и половина работихме съвместно с колеги от болница „Света Ана“ по проект, одобрен от Министерството на здравеопазването, с който сме първи в Европа. На базата на изкуствен интелект се анализират скенерите на пациенти дали имат кръвоизлив, исхимия. Веднага изкуственият интелект алармира на мобилния телефон на лекарите в Перник и в „Света Ана“. Така много бързо се решават случаите. Тромболизите ги правим тук- при нас, а пациенти за тромбектомии, или с мозъчни кръвоизливи, при които се налага веднага оперативно лечение, изпращаме в София. Това, което позволява го правим тук, при нас, защото времето е ключово при инсулта. Над 2000 изображения са обработени от изкуствения интелект, което е много важно, защото обхваща и субдурални, и епидурални хематоми. Това позволява много бързо да се сформира екип от необходимите специалисти и да се предприеме операция за спасяване. Ние смятаме, че във всяка област може да се създаде такъв софтуер. В момента се работи в посока на закупуване на лиценз за тази програма. Оказа се, че в Испания, прилагането на тази програма намалява с над 30% времето за реакция от страна на лекарите. Ако разполагаме с такава програма това ще ни улесни като лекари при лечението на пациентите, защото спестявайки ценно време, ние увеличаваме шансовете за пълно възстановяване на пациентите. Трябва да се има предвид, че всяка минута забавяне при лечение на инсулт, води до умиране на 2 000 000 мозъчни клетки.

– Преди години пациентите с инсулт, в повечето случаи, бяха насочвани към София, сега явно не е така.

– Не, тромболизите ги правим тук, защото, както казах, времето е ключово за пациент с инсулт.

– Д-р Стойчева, смятате ли, че ще предадете своя опит и умения на младите колеги, за да продължат и надграждат постигнатото от Вас.

– Много е ценно в екипа да има млади лекари. Стараем се с моя колега да им предадем своя опит, тънкостите от практиката, за да може те да поемат щафетата, когато ние се пенсионираме. Вярвам, че ще успеем.

– Какво ще пожелаете, в навечерието на Коледа и Нова година на колегите си и пациентите.

– На колегите ми желая здраве и с още по-голяма амбиция да усвояват тънкостите в областта на неврологията. На пациентите пожелавам също здраве и благоденствие. Съветвам ги да правят профилактични прегледи 2 пъти годишно. Искам да знаят, че в нашето отделение, при необходимост, ще положим максимални усилия, за да се възстановят напълно.

Силвия Григорова