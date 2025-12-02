Д-р Дренски представи системата за обратна връзка с пациентите в МБАЛ-Перник

В Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник вече е въведена система за обратна връзка с пациентите. Тя се осъществява чрез специални заключени кутии, поставени на всеки етаж.

В тях пациентите могат да попълнят бланка за мнение, свързана с жалба, сигнал или похвала, и да я пуснат в една от кутиите. Те се отварят веднъж месечно, а ключ от тях има единствено адвокат Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите (БАЗП), която систематизира постъпилата информация и изготвя ежемесечни доклади. Организацията има право също да разследва всяка подадена жалба, предава БТА.

Паралелно с тази система, в непосредствена близост до кутиите е разлепена и Европейската харта за правата на пациентите. Документът задължава лекарите и лечебните заведения да гарантират основните права на пациента и е свободно достъпен за всички.

Директорът на болницата в Перник, д-р Явор Дренски, представи инициативата пред медиите и подчерта, че тя е важна стъпка към подобряване на предоставяните медицински услуги.

„Надяваме се този мониторинг да доведе до по-добро обслужване“, заяви той. По думите му пациентските сигнали са ключов инструмент за усъвършенстване на лечебния процес. „Когато пациентът е информиран за стъпките в терапията и участва в нея, резултатите са по-добри. Гласът му вече може да бъде чут“, допълни д-р Дренски. Той посочи, че подобни механизми е прилагал и в предишни лечебни заведения, сред които болниците „Токуда“, „Света София“ и „Уни Хоспитал“.

Освен чрез предоставената обратна връзка, БАЗП ще подпомага и диалога с медицинския персонал в болницата в Перник.