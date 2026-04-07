Д-р Явор Дренски: На нас се падна честта да живеем в интересни времена

Да работиш в МБАЛ „Рахила Ангелова“ в тези условия е истинско предизвикателство. За това е нужно сърце, което не се предава, и ръце, които не треперят – гласи посланието на доктор Явор Дренски:

Уважаеми колеги!

На нас се падна честта да живеем в интересни времена и да бъдем последната крепост на надеждата – тогава, когато страхът и несигурността вземат връх. Професията ни винаги е била мисия, изпитание за характера, урок по човечност… Затова съм ви благодарен за всеки път, в който успявате да издържите с достойнство и несломим дух в името на живота и здравето на перничани.

Да работиш в болница като нашата, със своята богата история и труден делник, изисква повече от медицински познания, дисциплина и характер – нужно е сърце, което не се предава, и ръце, които не треперят. В свят, който се променя шеметно, вашата отдаденост остава единствената константа.

Пожелавам ви здраве, което да е достатъчно за самите вас и сили, за да продължите да дарявате живот на другите. Бъдете пример в професията, но и намирайте време за хармония в семействата си!

Желая ви много моменти на удовлетворение!

Честит Световен ден на здравето и празник на здравния работник!

Д-р Явор Дренски – директор

на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник