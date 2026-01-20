Д-р Явор Дренски остава директор на болницата в Перник

Временно изпълняващият досега длъжността директор на МБЛА „Рахила Анегелова“ в Перник д-р Явор Дренски остава на чело на лечебното заведение. Той спечели конкурса за поста, обявен от Министерството на здравеопазването.

Дренски бе единствен кандидат за директор на пернишката болница. Той оглави лечебното заведение временно до провеждане на конкурс, след като тогавашният шеф на пернишката болница Емил Ненков подаде оставка през май миналата година.

Дренски ще ръководи МБАЛ „Рахила Ангелова“ през следващите три години.

В Съвета на директорите на болницата представителят на държавата ще е проф. Красимир Гигов, а независим член – д-р Атанас Петков.