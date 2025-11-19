„Евронюз“ препоръчва „Сурва“ в Перник за завладяващо зимно приключение

Туристите в Европа през зимата рязко намаляват, което скъсява опашките дори в най-популярните забележителности. Но има много повече необичайни и интересни неща за правене на Стария континент, освен обиколки на градове – вижте какво.

През зимата в Европа има многобройни фестивали, които предлагат изключителна възможност да се запознаете с традиционната култура. Up Helly Aa е фестивал на огъня в Шетландските острови на Шотландия, който бележи края на коледните празници. Кулминацията му e факелно шествие и изгарянето на реплика на викингска баржа.

В България „Сурва“ е маскараден фестивал, провеждан в края на януари, вкоренен в езическата традиция. Можете да се присъедините към хиляди участници в маски и костюми, докато се събират, за да прогонят злите духове, пише Euronews.

Фестивалът догодина ще се проведе в рамките на два поредни уикенда – между 16 и 25 януари. С това проявата ще отбележи 60 години от първите дефилета на „Сурва“, организирани през 1966 г.

През 2015 г. обичаят „Сурва“ беше вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството. Предходното, 31-во издание на фестивала, постави рекорд с над 12 000 участници от България и чужбина, които изпълниха улиците на Перник по време на трите фестивални дни.

Ако търсите нещо по-различно и бихте предпочели да пътувате извън страната, по-късно през зимата оживени карнавални празненства „разгорещяват „много части от Европа, включително Испания и Франция.

Трябва да се облечете наистина топло, но зимата е чудесно време за наблюдение на дивата природа в Европа, ако търсите подобно приключение. В Норвегия можете да видите китове, които ловуват мигриращи херинги.

Ако искате да изпитате нещо различно и то е зимното потапяне, първото ще изисква смелост. Но наградите правят студа повече от оправдан. Дестинации като великолепните езера на Словения, където ледените потапяния се допълват от сауни, разходки под звездното небе през заснежени борови гори и изобилие от сладкиши, са още по-красиви под зимното небе.

„Мисля, че затова нашите зимни пътувания са толкова силни – те предлагат преживяване, което е едновременно приключенско и дълбоко успокояващо.“, казва Алис Тод, съоснователка на SwimQuest.

Намерете подходящото осветление на фона на подходящия пейзаж и зимата може да се превърне в прекрасно време за фотографска ваканция. Историческите градски пейзажи като мостовете на Венеция и кулите на Прага могат да бъдат наистина приказни. И, разбира се, през зимата няма да има десетки хора, които да се тълпят на всеки кадър.

Природните пейзажи също са очарователно красиви през зимата. Представете си лешояди, които се носят над скалистите върхове на испанските Пиренеи, покрити със сняг, или димящи вулканични пукнатини и водопади в Исландия. С финландския туроператор Wild Taiga можете да снимате росомахи от скривалище, а през нощта да наблюдавате северното сияние, което танцува над арктическия сняг.