Еврото вдигна цените и на шивашките услуги в Перник

Шивашките услуги в Перник поскъпнаха, алармираха клиенти. С приемането на еврото подгъва на панталона от 5-7 лв. скочи на 5-7 евро.

„Всичко е нагоре. Приравнено е с еврото 1:1, поне в повечето шивашки ателиета. Това почти обезсмисля да прибягваш до корекции, защото има дрехи, които са по-евтини от цената на услугата“, твърди перничанка.

Граждани сигнализираха преди време, че драстично са поскъпнали фризьорските и козметични услуги. Цените там също били обърнати от лева в евро, а на места имало и повиишение.

На този фон драстичен спад на нарушенията и сигналите относно въвеждането на еврото отчитат от Националната агенция за приходите (НАП) в Перник. Не се наблюдавали драстични скокове и спекулация с цените, твърдят от приходната агенция.