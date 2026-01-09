Еврото в пенсии

Държавата удостои с невиждани почести пенсионерите, които си получават парите кеш от пощенските клонове. Дойде време и на тия хорица да се обърне подобаващо внимание, както се изисква от една наистина социална управа.

Полиция, жандармерия и даже спецчасти бяха дислоцирани на възлови места, за да осигурят комфорта на евроимащите баби и дядовци. Ако на всяко седмо число ще е така, бюджетът спешно трябва да се коригира в посока още едно вдигане заплатите на униформените.

Фалшивото евро броди из България като призракът на комунизма, както е казал Маркс. Специалистите по фалшификация станаха повече от самото евро.

Новите шарени хартийки се гледат под лупа, на слънце, с фенерче и чрез опипване. И задължително с очила. Не е зле държавата наред с пенсиите да подарява и наръчници за борба с фалшификатите. Пенсиите вече не са в евро, а еврото е в пенсии. На това някъде му викат цветна революция – от едни цветни пари на други. И полиция около пощите.

Ще бъде интересна следващата серия след месец, когато няма да има левове за оправдание. Тогава властта е в правото си да разположи около пощите БТР-и, бронетранспортьори и цистерни с водни оръдия.

Пенсионерите заслужават това.

Валентин Варадинов