Едва влезлият в парламента Димо Дренчев пак плюе по перничани

Народният представител от Перник Димо Дренчев не е доволен от резултатите и е обиден на част от перничани – тези,на които е помагал, пише сайтът „За Перник“.

Ето какво съобщава на пресконференция след изборите Димо Дренчев:

„Не сме доволни от резултатите, но сме доволни от резултата! Възраждане ще има свой представител от Перник в пети пореден парламент.

Обиден за мен, а и за всички от структурите ни, е фактът, че в квартали и села, в които сме търсени и работили най-много, резултатите ни са равни с тези на МЕЧ и Величии.

Това налага да се променим и да преосмислим начина си на работа в бъдеще.

Очевидно проблемите с водата, фотоволтаиците, пътищата, обществения ред и читалищата по важност за перничани са много след овцете на бай Рибан“.

По-късно Димо Дренчев лично почисти плакатите си от спирки.