Едва десетина доброволци почистиха около Билинския манастир

Около 10 доброволци от Брезнишко, София и Сърбия са се включили в акцията за облагородяване на Билинския манастир “Свети Архангел Михаил” над брезнишкото село Билинци, съобщават от светата обител.

Преди десетина дни от манастира апелираха за съдействие по подготвяната за днес, 30 юли акция. Доброволческата кампания бе за лятно почистване на прилежащите пространства около манастирските сгради и проправяне на път до стара чешма под църквата на светата обител. “Успешно премина и днешната акция по почистването на манастира.

Извършихме панихида за упокой на нашите близки в храма. С група от 10-на души доброволци от района и от София, даже и помощник дошъл от Сърбия, се погрижихме за алеите и двора на манастира”, съобщиха от манастира. След работата доброволците са се почерпили с обяд.

Относно разкриването на пътя до чешмата от светата обител отбелязват, че вода има, но не и чучур.”Вода има, но чешма няма. Просто времето е взело своето, както се казва, чешмата я няма. Дали е била умишлено премахната или нещо друго се е случило, не знаем, но едно нещо е факт – под манастира извира вода. Малко е, но ще направим всичко възможно да я възстановим”, добавят от манастира над село Билинци пред Zapadno.com. В тази връзка се търсят хора, които разбират от каптажи и прихващане на вода.

Благодарности са отправени към доброволците и към Митко и Станимир, които са изработили нови упътващи табели към манастира.

Това е втора акция за тази година на манастира, който може да се каже, че преживява ренесанс след години на забрава.