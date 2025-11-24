„Един грам живот“ – филм с кауза и послание „Изберете живота“

Филмът с кауза „Един грам живот“ беше представен в Радомир пред ученици от 8. до 12. клас, родители, учители и представители на институции от общините Радомир, Земен и Ковачевци. Прожекциите се състояха в 12:00 и 14:00 ч., като събитието привлече широк обществен интерес.

На срещата присъстваха авторът и режисьор на филма Атанас Михайлов и актьори от екипа, които проведоха тематична дискусия с младежите. Сред официалните гости бяха кметът на община Радомир Кирил Стоев, заместник-кметът Станислава Генадиева, отец Александър Стоев – архиерейски наместник на Радомирска духовна околия, както и ръководството на РУ – Радомир.

Атанас Михайлов подчерта, че основната цел на филма е да насочи вниманието към избора на живот, подкрепа и семейна връзка. „Важно е родителите да обръщат внимание на децата си, а децата да споделят с родителите. Когато липсва тази симбиоза, младите търсят внимание навън“, каза той. Михайлов призова присъстващите по-често да изразяват любов и грижа към близките си.

Събитието е част от поредица инициативи, насочени към превенция на зависимостите сред младите хора. Началникът на РУ – Радомир Павел Джалев отбеляза, че темата е актуална за цялата страна и че подобни кампании играят важна роля в борбата с наркотичните вещества.

Актьорите споделиха, че подготовката за ролите е била емоционално тежка, тъй като са разговаряли с хора, реално преминали през зависимост. Това им е помогнало да пресъздадат по автентичен начин болката и последиците от употребата на наркотици.

Присъстващите ученици, учители и родители изразиха силна емоционална реакция и оцениха високо въздействието на филма. Мнозина споделиха, че наркотиците са проблем на цялото общество и че борбата с него изисква усилията на всички.

В края на събитието режисьорът и актьорите получиха подарък от името на община Радомир като знак на признателност.

Любомира Пелова