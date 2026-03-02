„Един грам живот“ ще бъде прожектиран безплатно в Брезник

Българският филм „Един грам живот“ ще бъде прожектиран безплатно в град Брезник, съобщават от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Брезник.

Лентата, вдъхновена от действителни събития, показва по категоричен и безкомпромисен начин суровата реалност зад употребата на наркотични вещества – разрушени съдби, разбити семейства и погубени животи.

Филмът напомня колко лесно децата могат да се изгубят, когато възрастните не са до тях.

Прожекцията ще бъде на 10 март от 17:30 часа в народно читалище „Просвещение-1870“, а входът ще е свободен.