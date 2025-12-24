Един е тежко ранен при катастрофата на Владая снощи

Пет са пострадалите лица при катастрофата снощи на Владая. Това заяви главен инспектор в отдел „Пътна полиция“ при СДВР Светослав Величков.

„Сблъсъкът е между два автомобила. Пет пострадали лица. Две, от които са в по-тежко състояние. И петте лица са транспортирали в лечебни заведения“, обясни той

По думите му причините за инцидента все още се изясняват.

„На мястото на инцидента има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението. Движението от Перник към София се пренасочва през автомагистрала „Струма“. В посока Перник трафикът е нормален пред Пернишко шосе“, добави инспекторът.

Сигналът за инцидента е подаден около 17:12 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки.

„В ранния следобед имаше засилен трафик в изходните артерии на столицата, както и в центъра, особено около големите търговски центрове. В момента обстановката е напълно нормална“, обясни той относно трафика в София.

По думите му служителите на „Пътна полиция“ са отработили 20 произшествия, от които 19 – леки ПТП-та. Няма данни за други пострадали лица.