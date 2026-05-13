Езиковата връчи тържествено DSD дипломите по немски език

Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“ в Перник връчи на официална церемония DSD дипломи по немски език на тридесет и двама ученици. DSD дипломата показва, че възпитаниците на учебното заведение са издържали изпит и са покрили ниво В2/С1 от Общоевропейската езикова рамка. Документът се издава от образователните министерства в Германия, уточни за БТА преподавателят по немски Антония Борисова.

Церемонията се състоя в тържествената зала на Минната дирекция, а гости на проявата бяха ръководителят на Централата за обучение по немски език в България Биргит Джалден-Вагнер, началникът на Регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова, бившият директор на ГПЧЕ Теменужка Аначкова и др.

Преподавателят по немски език в гимназията и координатор на програмата за немските езикови дипломи в училището Антония Борисова каза за БТА, че от 2007 г. насам всяка година в началото на май училището връчва такива сертификати на ученици, които изучават немски като първи чужд език и са издържали съответния изпит, уточни преподавателят.

„Тази година връчваме 32 дипломи, което е с почти 30 процента повече в сравнение с предишни години. Това се равнява на около клас и половина ученици“, добави Борисова.

Тя допълни, че около 10–15 процента от завършилите продължават образованието си в Германия, където могат да бъдат приети във висше учебно заведение само с тази диплома. Други избират да следват в България, а малка част продължават обучението си в страни като Нидерландия и Великобритания. Немалко възпитаници по-късно записват магистратура в Германия или работят в немски компании в България и в чужбина.

Според Борисова подготовката за изпита изисква постоянство и сериозна работа, но с времето изучаването на езика става все по-интересно за учениците, предава БТА.

„В началото е повече учене на правила, но след това работим по проекти и процесът носи истинско удоволствие. Самият изпит е предизвикателство, което си струва“, каза тя.

Ръководителят на Централата за обучение по немски език в България Биргит Джалден-Вагнер поздрави учениците и им благодари за упоритостта и трудолюбието, с които те учат немския език. Тя изказа благодарност и към ръководството на ГПЧЕ за възможността изпитите да се провеждат в учебното заведение, както и към преподавателите, които са мотивирали и насърчили децата да надграждат знанията си.

„Радвам се, че имам възможността аз да ви връча тази диплома. Надявам се, че тя ще ви съпровожда през целия ви живот и ще ви помогне за бъдещите успехи, които ще постигате“, каза още ръководителят на Централата за обучение по немски език в България.