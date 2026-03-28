Езиковата в Перник с нови подвизи в „Предизвикателството да четеш“

Отборът на Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Симеон Радев“ – Перник за пети път се нареди на първо място в състезанието „Предизвикателството да четеш“, организирано от Френския културен институт в София. Това съобщи за БТА Цветанка Ташкова – преподавател по френски език в ГПЧЕ.

Отбор от четирима възпитаници на учебното заведение – двама от 9-и и двама от 10-и клас, са успели да завоюват призовото отличие, допълни преподавателят.

„Конкурсът съществува от повече от 20 години. Ученици от гимназията участват още от първото му издание, когато спечелиха второ място. През последните няколко години заемаме първото място“, каза още Ташкова.

Тя добави, че вече добре познава конкурса и смята това за преимущество. Тази година децата е трябвало подробно да се запознаят с книгата „Плитката“ на авторката Летисия Коломбани. Цветанка Ташкова разказа за историята, описана в книгата, която проследява съдбата на три жени – независими една от друга, но обединени от борбата си с несправедливостите в живота. Те са с различен социален статут, но всяка от тях се противопоставя на обществените нагласи и се бори за по-добър живот. Неслучайно заглавието е „Плитката“, защото в края съдбите им се преплитат по интересен начин чрез плитката на една от тях, която се превръща в перука за друга, която е болна от рак.

Преподавателят по френски език допълни, че в продължение на четири месеца децата са чели заедно с нея книгата и са я анализирали. Наред с това са я превели на български език, работили са върху отделни думи и изрази и са набелязвали важните акценти от историята.

Конкурсът се е провел под формата на куиз, а в него участие са взели 17 отбора. Те са се състезавали по критерии за бързина, време, както и за добро познаване и усвояване на съдържанието на книгата на френски език.