Езиковата гимназия в Перник откри своя новоизграден STEM център

Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ – Перник, официално откри своя новоизграден STEM център – модерна учебна среда, реализирана със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Новото пространство включва кабинет по природни науки, кабинет по математика, информатика и ИТ, както и две напълно оборудвани лаборатории, които ще подпомагат профилираното обучение и научно-изследователската дейност на учениците, съобщават от Националния STEM център.

Лентата символично прерязаха директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров, директорът на гимназията Ангелина Страхилова, старши експертът по природни науки и екология в РУО – Перник Мария Стефанова, както и доскорошният директор на училището Теменужка Крумова. В тържеството се включиха и малки възпитаници от ДГ „Радост“.

Проф. Шиваров поздрави учениците и учителите и подчерта значимостта на новия STEM център:

„Надявам се в това пространство учениците да разработват реални проекти, да експериментират, да правят научни изследвания и да усвояват практически умения, които да ги насочат към успешна професионална реализация.“

Директорът на гимназията Ангелина Страхилова представи параметрите на проекта, който е на стойност около 360 хил. лева и е реализиран в рамките на почти две години. Тя подчерта, че новият STEM център е изцяло оборудван и е създаден да подкрепя обучението след X клас, когато учениците избират профилиращи предмети като физика, химия, биология, информатика и др.

След символичното рязане на лентата учениците представиха свои проекти, лабораторни опити и STEM активности, подготвени в рамките на учебния процес, демонстрирайки възможностите, които предоставя новата образователна среда.

Светла Йорданова