Екипите на ВиК се изправят пред големи препятствия, само за да има вода

13 февруари 2026 година, ВиК-Перник получава сигнал за нарушено водоподаване в трънското село Слишовци, област Перник, община Трън – малко селце, с около 40-тина жители, на около 63 километра от град Перник. За да открие и отстрани аварията е изпратен техническият екип на ВиК-Перник – експлоатационно звено „Трън“, с ръководител Владимир Владимиров, което обслужва 32 села в района на град Трън, съобщават от водоснабдителното дружество.

След получения сигнал, в петък сутринта, техническият екип тръгва веднага и установява, че резервоарът на селото е празен, което означава, че авария по водопровода причинява теч или запушване, а това води до невъзможност да се захранва резервоара на селото с вода. Екипът тръгва да обследва района за авария и стига до водохващането, което се намира почти до българо-сръбската граница. Кметът на Трън осигурява високопроходим УАЗ, за да помогне на техниците на ВиК-Перник. Два дни и половина отнема на екипа да открие аварията, поради високопланинският терен и дължината на водопровода, но те не се отказват – когато я откриват я отстраняват ръчно, след което резервоарът в село Слишовци започва да се пълни и водоподаването е възстановено, добавиха от ВиК-Перник.

В началото на февруари 2026 г. – същият технически екип на ВиК-Перник – експлоатационно звено град Трън, отстрани авария в трънското село Радово, която отне близо седмица обследване на терена и целия район, допълнителна помощ на място от електротехници и специалисти от ВиК-Перник, специализирани в измерване на водоснабдителните системи за скрити течове. След дни в търсене на аварията – екипът я открива – спукана е тръба под изоставена къща в село Радово. След отстраняването й, резервоарът на село Радово е вече прелива, а това не се е случвало от месеци, пише zapadno.com.

През първата седмица на февруари 2026 година при минусови температури, екипът на експолатационно звено „Трън“ беше повикан по сигнал за нарушено водоподаване и в трънското село Туроковци. За да открие и отстрани аварията техническият екип се наложи да се качи до водохващането на селото – връх Руй (1706 метра над морското равнище) и да слезе пеша до селото, заедно с кметския наместник на село Туроковци, за да открие къде е теча. На шестия ден, обследване на терена и на целия водопровод, екипът открива сериозно запушване на водопровода и отстранява аварията, след което водоподаването към селото е възстановено.

Основен проблем за авариите в селата около град Трън, за които се грижи и отговаря екплоатационното звено „Трън“ на ВиК-Перник, е амортизираната водопроводна мрежа, която е полагана в земята преди повече от 70 години. А причина за трудното им откриване и отстраняване, което понякога отнема дни, е планинският и скалист терен.

