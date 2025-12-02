Елеонора Владимирова с национална награда в областта на туризма

Директорът на СУРИЧЕ “Д-р Петър Берон” Елеонора Владимирова с престижна награда в областта на туризма, съобщават от учебното заведение!

На 28.11.2025 г. , в хотел “Маринела”, гр. София, за десета поредна година Балканска Медийна Асоциация раздаде наградите си на престижния форум Winter Bright Awards, който е част от серията награди Bright Awards – церемонии, които отличават компании, организации и проекти в сферата на бизнеса и туризма. Осъществява се с подкрепата на множество български медии, институции и Министерството на туризма.

Вдъхновителят на тази идея е г-жа Нина – Никол Хамилтън. Награждаването започна от категория „Образование“.

Единствените наградени в сферата, бяха г-жа Елеонора Владимирова, директор на СУРИЧЕ “Д-р Петър Берон” гр. Перник и декана на финансово-счетоводния факултет на УНСС гр. София.

Наградата бе връчена от г-н Габриел Вълков, народен представител и председател на комисията по младежта и спорта към Народното събрание.

Това престижно признание се връчва за цялостна, активна образователна дейност в областта на професионалната подготовка на паралелките със специалност “Организация на туризма и свободното време” и иновативните проекти в училище.

Това е отличие и за екипа за ключови компетентности “Професионална подготовка”, както и за цялото училище.