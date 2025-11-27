„Етнофолк“ и „Краси Бенд“ със спектакъл на сцената на „Боян Дановски“

След два напълно разпродадени спектакъла в Радомир, сцената в Перник ще бъде озарена от огъня, енергията и магията на ансамбъл „Етнофолк“ и „Краси Бенд“. Събитието е на 16 декември от 19 ч. на сцената на драматичния театър „Боян Дановски“.

„Огън в сърцето“ идва при вас – едно танцово-музикално шоу за истински ценители, което не се гледа… преживява се!

Перничани ще имат уникалната възможност да станат част от спектакъла, за който се говори навсякъде – събрал в себе си мощната сила на българския фолклор, огнен ритъм, съвременна сценична визия и емоции, които запалват сърцата. Публиката не само гледа, тя участва в шоуто, танцува и се забавлява.

Музика на живо от „Краси Бенд“, над 50 танцьори на сцената и специалното участие на Георги Гьолски обещават една вечер, която ще остане в паметта на всички зрители.

След огромния фурор на спектакъла „Сватба“, това представяне на „Етнофолк“ пред пернишка публика е очаквано – и интересът вече е огромен!