Ето ги министрите в кабинета на „Прогресивна България“

Кандидатът за министър-председател Румен Радев, излъчен от парламентарната група на „Прогресивна България“, получи днес от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Румен Радев върна изпълнен получения мандат с предложение за структура и състав на Министерски съвет.

Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства.

Предложеният състав на Министерски съвет е:

Министър – председател – Румен Георгиев Радев;

Заместник министър-председател и министър на финансите – Гълъб Спасов Донев;

Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;

Заместник министър-председател – Иво Христов Петров;

Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;

Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Петров Милошев;

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.