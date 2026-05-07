Ето ги министрите в кабинета на „Прогресивна България“

Кандидатът за министър-председател Румен Радев, излъчен от парламентарната група на „Прогресивна България“, получи днес от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Румен Радев върна изпълнен получения мандат с предложение за структура и състав на Министерски съвет.
Предложеният Министерски съвет включва министър-председател, четирима заместник-министър председатели и 18 министерства.
Предложеният състав на Министерски съвет е:
Министър – председател – Румен Георгиев Радев;
Заместник министър-председател и министър на финансите – Гълъб Спасов Донев;
Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;
Заместник министър-председател – Иво Христов Петров;
Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;
Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;
Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;
Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;
Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;
Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;
Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;
Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;
Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;
Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;
Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;
Министър на културата – Евтим Петров Милошев;
Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;
Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.