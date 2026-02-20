Жената на пернишкия политик Димитър Колев стана шеф на БНТ

Съпругата на пернишкия политик Димитър Колев – Милена Милотинова стана шефка на Българската национална телевизия.

Милена Милотинова беше избрана за генерален директор на БНТ. Тя ще замени на този пост досегашният шеф на БНТ – Емил Кошлуков. Милотинова бе избрана с гласовете на трима от членовете на СЕМ – Симона Велева, Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова.

Габриела Наплатанова и Къдринка Къдринова подкрепиха Милена Милотинова, заявявайки, че нейната концепция е най-добра. Галина Георгиева заяви, че има изключителен натиск върху СЕМ.

Димитър Колев е зам.-председател на Общинския съвет в Перник.