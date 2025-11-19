Жена от Долна Диканя завари маскиран крадец в хола си

Жена завари маскиран крадец в хола си. Инцидентът е станал в радомирското село Долна Диканя на 14 октомври, съобщи потърпевшата Ева Станкова в социалната мрежа.

Ето какво пише жената:

„Искам да споделя ужасяващо изживяване снощи, 14.11 тук в къщи в Долна Диканя, след като заварих маскиран изрод насред хола ни около 23:00ч!!!

Да, още не заспали, урода се беше вмъкнал. Мъжът ми вече спеше до мен, а аз точно приспах детето в другата стая и си легнах и аз.

Четях си на телефона, когато чух шум. Чувах го около 1-2-3мин.

Бях убедена, че е детето, защото много често се мести при нас нощем.

И нищо неподозираща станах. И тръгнах по посока на лекото шумолене. В коридора пред вратата на хола съзрях изрода с маска и ръкавици! Помня, че тогава осъзнах какво виждам и какво се случва. Закрещях с цяло гърло. Изродът побягна и за да ме избегне някак (не че имаше какво да му направя в този миг) ме изблъска с простора с дрехи, който уж за малко вкарах от вън насред антрето.

Побягна, мъжът ми вече на крака от истерията ми тръгна след него…но за съжаление избяга. Все пак той вероятно има опит в такива бягства, а ние не очакващи в наше мирно село такава наглост, не бяхме подготвени на ниво.

Викнахме полиция, имаме камери и записи. Освен посинената ми ръка с която посрещнах простора и взломения прозорец през който си е напъхал туловището, други щети не успя да причини.

Слава Богу, детето не разбра какво е станало и не искам никога да разбира.

На снимката се вижда как е облечен. Беше видимо навлечен. Носеше зелен полар, тъмен панталон, сива бандана на врата, с която е още от улицата. Преди да влезе в къщата слага черна маска, която му стои като шапка на главата. Отличителното за мен е ръста му – доста нисък. Моя височина беше, аз едва стигам 160см.

Споделям всичко това, за да се знае!

Дано и разследващите полицаи да помогнат. Следи винаги остават, а ако някой е чул или видял нещо, което счита за важно, може да се свърже с мен!

Пазете се, най-вече докато сте в домовете си, а не когато ви няма – нещо, на което поне ние не сме държали ревностно досега.“